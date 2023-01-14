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Вулверхэмптон договорился о трансфере игрока ПСЖ

Удивительно, но у футболиста нет португальского гражданства.
Сегодня, 09:51
Пабло Сарабия / Getty Images
Пабло Сарабия / Getty Images

Вулверхэмптон ищет на трансферном рынке тех исполнителей, которые помогут ему спастись от вылета из АПЛ.

Одним таким игроком должен стать вингер ПСЖ Пабло Сарабия. По информации Фабрицио Романо, "волки" договорились с парижанами о выкупе контракта 30-летнего испанца.

За полноценный трансфер игрока английский клуб заплатит 5 миллионов евро, также между сторонами согласованы бонусы.

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С самим футболистом проблем не будет - он принял все условия личного контракта. Объявление о трансфере Сарабии ожидается в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Пабло Сарабия принял участие в 19 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Он сыграл 626 минут, за которые заработал две желтые карточки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон ПСЖ Пабло Сарабия

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Вулверхэмптон договорился о трансфере игрока ПСЖ
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