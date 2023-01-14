Ван Нистелрой оценил переход Вегхорста в Манчестер Юнайтед

В пятницу, 13 января, Манчестер Юнайтед объявил об аренде нападающего Ваута Вегхорста. 30-летний нидерландец присоединился к "красным дьяволам" до конца нынешнего сезона.

Руд ван Нистелрой, в свое время отдавший МЮ пять лет, а ныне работающий главным тренером ПСВ, считает, что Вегхорст принесет пользу команде Эрика тен Хага.

"Я думаю, что у Ваута достаточно характера и качеств, так что у него все получится", - цитирует ван Нистелроя Stretty News.

"Я работал с ним в составе сборной Нидерландов. Он просто громадный парень с с невероятно конкурентоспособным характером".

"Ваут готов к такому шагу. И он внесет там свой вклад, я уверен в этом на все 100%. У него есть качества, чтобы оказать влияние на Юнайтед".

В субботу, 14 января, состоится Манчестерское дерби между Юнайтед и Сити. Начало матча - 14:30 по киевскому времени.

Ваут Вегхорст не сможет принять участие в поединке, так как он был слишком поздно зарегистрирован.