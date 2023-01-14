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Владельцы Челси ориентируются на пример Артеты

Поттеру готовы предоставить время.
Сегодня, 18:22
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Незважаючи на жахливі результати нового тренера Челсі Грема Поттера, власники продовжують довіряти британському фахівцю, повідомляє The Athletic.

Тодд Боулі та інші впевнені, що Поттеру потрібно дати час, щоб зібрати зручний для себе склад. Керівництво вважає, що йому під силу повторити успіх Мікеля Артети в Арсеналі.

Нагадаємо, що іспанець очолив лондонський клуб у 2019 році і теж потрапив під шквал критики за слабкі результати. Однак керівництво повірило у тренера, дало йому час, і цього сезону Арсенал впевнено лідирує в чемпіонаті.

Таку ж ставку тепер роблять у Челсі на Поттера. Спочатку планувалося завоювати хоча б срібло чемпіонату та потрапити до Ліги Чемпіонів.

Проте вже очевидно, що навіть потрапити до зони Ліги Чемпіонів буде дуже складно, але, як повідомляє видання, саме це- ключова ціль Поттера на поточний сезон.

При цьому в Челсі вже готують запасний план на випадок, якщо клуб пролетить повз єврокубки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Грэм Поттер

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