Матч против Ренна стал для Мбаппе дважды юбилейным

Несмотря на неудачный результат, для Килиана прошедшая игра стала исторической.

ПСЖ на выезде минимально уступил Ренну (0:1), позволив конкурентам, в том числе Марселю Руслана Малиновского, подобраться поближе в таблице Лиги 1.

На 55-й минуте поединка еще при счете 0:0 на поле вышел Килиан Мбаппе, для которого эта игра стала юбилейной.

Согласно с официальным сайтом парижан, 24-летний француз сыграл в своем 200-м матче во французском чемпионате.

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В составе ПСЖ он принял участие в 159 поединках, еще 41 он сыграл в составе Монако.

К тому же он провел свой 300-й матч в клубном футболе: 60 игр за монегасков (27 голов, 16 ассистов), 240 - за парижан (191 гол, 93 ассиста).