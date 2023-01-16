iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч против Ренна стал для Мбаппе дважды юбилейным

Несмотря на неудачный результат, для Килиана прошедшая игра стала исторической.
Сегодня, 09:31
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ на выезде минимально уступил Ренну (0:1), позволив конкурентам, в том числе Марселю Руслана Малиновского, подобраться поближе в таблице Лиги 1.

На 55-й минуте поединка еще при счете 0:0 на поле вышел Килиан Мбаппе, для которого эта игра стала юбилейной.

Согласно с официальным сайтом парижан, 24-летний француз сыграл в своем 200-м матче во французском чемпионате.

Читай также: Ренн - ПСЖ 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги 1

В составе ПСЖ он принял участие в 159 поединках, еще 41 он сыграл в составе Монако.

К тому же он провел свой 300-й матч в клубном футболе: 60 игр за монегасков (27 голов, 16 ассистов), 240 - за парижан (191 гол, 93 ассиста).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе

Статьи по теме

ПСЖ проиграл Ренну и подпустил к себе Ланс ПСЖ проиграл Ренну и подпустил к себе Ланс
Самые дорогие трансферы в истории футбола Самые дорогие трансферы в истории футбола
Марсель - Лорьян 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Франции Марсель - Лорьян 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Франции
Вулверхэмптон договорился о трансфере игрока ПСЖ Вулверхэмптон договорился о трансфере игрока ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа10:28
Моуринью: Рома не может позволить себе купить Мудрика за 100 миллионов
Формула 110:27
Уильямс на фоне финансовых проблем нашел нового спонсора
Европа10:06
Определилась судьба Бензема в Реале
Теннис09:54
Australian Open-2023: Костюк, Калинина, Байндль прошли дальше, Ястремская и Цуренко покинули турнир
Бокс09:44
Паркер бросил вызов Уайлдеру
Европа09:31
Матч против Ренна стал для Мбаппе дважды юбилейным
09:20
Джадд Трамп - победитель снукерного турнира Masters-2023
Формула 109:12
Хэмилтон подпишет новый, более выгодный контракт с Мерседес
Европа08:56
Ренн - ПСЖ 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги 1
Европа08:42
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK