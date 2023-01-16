Боруссия Дортмунд намерена усилиться вингером Манчестер Юнайтед

Эланга может перебраться в Бундеслигу.

Вингер Энтони Эланга может покинуть Манчестер Юнайтед зимой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Дортмундская Боруссия уточняла у "красных дьяволов" условия, на которых можно арендовать игрока. Сам футболист не против перехода в Бундеслигу.

Отметим, также в подписании 21-летнего шведа заинтересован Эвертон, в котором выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

В текущем сезоне на счету Эланги 1 ассист в 13 матчах в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что игрок Боруссии Д подозревается в фальсификации возраста.