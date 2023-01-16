Вегхорст назвал причину перехода в Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Ваут Вегорст высказался о возвращении в чемпионат Англии.

"В Англии у меня есть незавершенные дела. В первый раз не все получилось так, как я хотел, и я очень хочу проявить себя, помочь команде.

Разумеется, я хочу забивать. Я нападающий, а каждый нападающий, как мне кажется, знает – мы живем ради голов. Мы работаем всю неделю ради того, чтобы на выходных забить. И именно этого я и хочу добиться.

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Мы сейчас в хорошей форме. Все складывается очень хорошо в последние недели и месяцы, и я хочу просто внести свой вклад", – сказал Вегорст в интервью клубному сайту.

Напомним, нидерландец перешел в Манчестер Юнайтед из Бернли на правах аренды, которая истекает этим летом.