Секретный клоун: легендарный футболист сыграл в медийной лиге

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро принял участие в Кингс Лиге, где провел поединок за Куниспортс в матче против Просиньос.

Перед матчем никто не знал, что аргентинец будет играть. Серхио появился на поле в костюме клоуна, после чего снял его.

Примечательно, что Агуэро сыграл за Куниспортс, президентом которого он и является, в качестве 12-го футболиста. В каждой команде Кингс Лиги есть 12 футболистов, 10 из которых были выбраны на драфте, 11-й игрок приглашается президентами клубов на весь сезон, а 12-й регулярно меняется.

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В матче бывший нападающий Манчестер Сити отметился голом, что помогло команде сыграть 2:2 в основное время.

В серии буллитов аргентинец не сумел реализовать свой удар, что привело к поражению - 2:3 по буллитам.

Ранее сообщалось, что жена Икарди обвинила игрока сборной Аргентины в измене своей возлюбленной.