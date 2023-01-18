Наполи - Кремонезе 2:2 (пен. 4:5): обзор матча и результат игры 17.01.2023

Во вторник, 17 января, Наполи в рамках 1/8 финала Кубка Италии принимал на своем поле Кремонезе.

Уверенный лидер нынешнего розыгрыша итальянского чемпионата достаточно неожиданно оступился в противостоянии с абсолютным аутсайдером первенства - последняя команда Серии А нанесла неаполитанцам поражение в серии пенальти.

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Гости открыли счет в поединке, когда на 18-й минуте результативный удар на свой счет записал Шарль Пикель. Тем не менее еще до перерыва партенопейцы сумели не только выровнять положение, но и выйти вперед. По истечении немногим более получаса игры с интервалом в три минуты отличились Жуан Жезус и Джованни Симеоне.

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Во второй половине встречи все шло к победе фаворита матча, но единственный за тайм удар в створ ворот стал спасительным для "гриджоросси". На 87-й минуте вышедший на замену Феликс Афена-Гьян перевел встречу в дополнительное время.

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В экстра-таймах Наполи имел тотальное преимущество, но так и не сумел дожать соперника, за что впоследствии и поплатился. Не помогло неаполитанцам и то, что они оказались в большинстве - на 100-й минуте за вторую желтую карточку был удален Леонардо Серникола.

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В серии послематчевых пенальти точнее был Кремонезе - 5:4. Единственный промах в ударах с одиннадцатиметровой отметки в составе Наполи допустил Станислав Лоботка.

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В четвертьфинале Кубка Италии Кремонезе сыграет против Ромы.

Статистика матча Наполи - Кремонезе в 1/8 финала Кубка Италии

Наполи - Кремонезе 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Жезус, 33, Симеоне, 36 - Пикель, 18, Афена-Гьян, 87

Владение мячом: 70% – 30%

Удары (в створ): 20(6) - 7(2)

Атаки: 201 - 97

Наполи: Мерет, Берешински, Эстигор (Ким 82), Жезус, Оливера, Ндомбеле (Осимхен 102), Гаэтано (Лоботка 66), Элмас (Зелински 85), Распадори (Ангисса 66), Симеоне, Дзербин (Политано 66)

Кремонезе: Карнезекки, Васкес, Бьянкетти, Хендри (Дзанимаккия 82), Серникола, Пикель (Айву 109), Мейте, Кастаньетти (Цайду 65), Куальята (Валери 70), Чофани (Афена-Гьян 65), Окереке (Буонаюто 65)

Предупреждения: Дзербин, 61, Жезус, 90 - Васкес, 29, Окереке, 45, Куальята, 59, Мейте, 90, Серникола, 90

Удаление: Серникола, 100 (вторая желтая).