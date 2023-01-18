iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи - Кремонезе 2:2 (пен. 4:5): обзор матча и результат игры 17.01.2023

Лидер итальянского первенства дома в серии пенальти проиграл последней команде чемпионата.
Сегодня, 00:55
Наполи выбыл из розыгрыша Кубка Италии / Getty Images
Наполи выбыл из розыгрыша Кубка Италии / Getty Images

Во вторник, 17 января, Наполи в рамках 1/8 финала Кубка Италии принимал на своем поле Кремонезе.

Уверенный лидер нынешнего розыгрыша итальянского чемпионата достаточно неожиданно оступился в противостоянии с абсолютным аутсайдером первенства - последняя команда Серии А нанесла неаполитанцам поражение в серии пенальти.

Источник: Getty Images

Гости открыли счет в поединке, когда на 18-й минуте результативный удар на свой счет записал Шарль Пикель. Тем не менее еще до перерыва партенопейцы сумели не только выровнять положение, но и выйти вперед. По истечении немногим более получаса игры с интервалом в три минуты отличились Жуан Жезус и Джованни Симеоне.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи все шло к победе фаворита матча, но единственный за тайм удар в створ ворот стал спасительным для "гриджоросси". На 87-й минуте вышедший на замену Феликс Афена-Гьян перевел встречу в дополнительное время.

Источник: Getty Images

В экстра-таймах Наполи имел тотальное преимущество, но так и не сумел дожать соперника, за что впоследствии и поплатился. Не помогло неаполитанцам и то, что они оказались в большинстве - на 100-й минуте за вторую желтую карточку был удален Леонардо Серникола.

Источник: Getty Images

В серии послематчевых пенальти точнее был Кремонезе - 5:4. Единственный промах в ударах с одиннадцатиметровой отметки в составе Наполи допустил Станислав Лоботка.

Источник: Getty Images

В четвертьфинале Кубка Италии Кремонезе сыграет против Ромы. 

Статистика матча Наполи - Кремонезе в 1/8 финала Кубка Италии

Наполи - Кремонезе 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Жезус, 33, Симеоне, 36 - Пикель, 18, Афена-Гьян, 87

Владение мячом: 70% – 30%
Удары (в створ): 20(6) - 7(2)
Атаки: 201 - 97

Наполи: Мерет, Берешински, Эстигор (Ким 82), Жезус, Оливера, Ндомбеле (Осимхен 102), Гаэтано (Лоботка 66), Элмас (Зелински 85), Распадори (Ангисса 66), Симеоне, Дзербин (Политано 66)

Кремонезе: Карнезекки, Васкес, Бьянкетти, Хендри (Дзанимаккия 82), Серникола, Пикель (Айву 109), Мейте, Кастаньетти (Цайду 65), Куальята (Валери 70), Чофани (Афена-Гьян 65), Окереке (Буонаюто 65)

Предупреждения: Дзербин, 61, Жезус, 90 - Васкес, 29, Окереке, 45, Куальята, 59, Мейте, 90, Серникола, 90

Удаление: Серникола, 100 (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи кремонезе Кубок Италии

Статьи по теме

Кассано: У Аллегри команда, полная чемпионов, а он думает только о защите Кассано: У Аллегри команда, полная чемпионов, а он думает только о защите
Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Наполи Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Наполи
Аллегри назвал причину разгромного поражения от Наполи Аллегри назвал причину разгромного поражения от Наполи
Наполи - Ювентус 5:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии Наполи - Ювентус 5:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Европа01:15
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 17 января
Европа00:55
Наполи сенсационно вылетел из Кубка Италии, уступив аутсайдеру Серии А
Бокс00:26
"Нужно понемногу ломать": Экс-тренер Фьюри подсказал ему, как одолеть Усика
Вчера, 23:40
Европа23:40
Ливерпуль со второй попытки обыграл Вулверхэмптон и продолжит борьбу в Кубке Англии
Теннис23:12
Костюк: Я вообще ни с кем из российских и белорусских игроков не разговариваю
Киберспорт23:10
BLAST Premier Spring Groups: расписание и результаты матчей турнира по CS:GO
Бокс22:55
Бокс: расписание боев
Европа22:46
Атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону
Бокс22:32
"Иду за тобой, кролик": Фьюри дерзко обратился к Усику, вызвав его на бой
Европа22:18
Арсенал Зинченко намерен усилиться вингером сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK