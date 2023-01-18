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Ван Гал - о работе в МЮ: В богатейшем клубе мира я не мог купить игроков, которых хотел

Нидерландец пожаловался на условия работы в стане манкунианцев.
Сегодня, 12:40
Луи ван Гал / Getty Images
Луи ван Гал / Getty Images

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гал выразил недовольство условиями работы в стане "красных дьяволов".

"Это невероятно. Я работал в богатейшем клубе мира и не мог купить игроков, которых хотел.

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Манчестер Юнайтед – мой самый сложный период в карьере. Я пришел, чтобы стать менеджером, но вокруг были одни разочарования. Большинству игроков было за 30. И мне пришлось с этим разбираться. Руни тоже было около 30 лет", – сказал ван Гал в документальном фильме о себе.

Напомним, нидерландский специалист проработал в Манчестер Юнайтед два года. За это время клуб сумел выиграть лишь Кубок Англии в сезоне 2015/16.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Луи Ван Гал

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