Ярмолюк отличился голом во втором подряд матче за дубль Брентфорда

⏱ FULL-TIME: A brilliant win for #BrentfordB as they claim victory with two goals from Olakigbe whilst Yarmoliuk and Trevitt also found the net #BrentfordFC pic.twitter.com/s3AEJw7t6T

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...