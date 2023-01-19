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Ноттингем Форест договорился об аренде форварда Ньюкасла

"Лесники" готовы оформить свой 26-й трансфер нынешнего сезона.
Сегодня, 20:26
Крис Вуд / Getty Images
Крис Вуд / Getty Images

Долгожданное возвращение в Английскую Премьер-лигу получается у Ноттингем Фореста достаточно успешным.

Команда Стива Купера занимает 13-е место в таблице набрав 20 очков после 19 сыгранных туров.

Однако у "лесников" есть одна особенность: пока что количество входных трансферов опережает количество набранных очков. И если с очками возникают проблемы, то вот трансферы продолжают происходить.

По информации Фабрицио Романо, Ноттингем Форест договорился с Ньюкаслом об аренде нападающего Криса Вуда. В ближайшее время он пройдет медобследование, после чего подпишет контракт

Также сообщается, что договор будет включать опцию обязательного выкупа контракта 31-летнего англичанина, который станет 26-м новичком команды, начиная с прошлого лета.

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В нынешнем сезоне Крис Вуд принял участие в 22 матчах, преимущественно выходя на замену - он отыграл всего 676 минут. За это время он записал на свой счет 3 гола.

Напомним, что Вуд стал одним из первых игроков, которого приобрело новое руководство "сорок". В январе 2022 года Ньюкасл заплатил Бернли за футболиста 30 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл АПЛ Ноттингем Форест

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