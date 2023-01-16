Сегодня, 19:49

Сегодня, 19:49

"Сорокам" удастся договориться лишь по одному футболисту.

Ньюкасл проявляет интерес сразу к трем полузащитникам Челси. Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Сороки" рассматривают возможность подписания Коннора Галлахера, Рубена Лофтус-Чика и Хакима Зиеша. Главный тренер Челси Грэм Поттер готов позволить уйти марокканскому хавбеку.

Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Зиеша 1 ассист в 9 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси собирается купить у Брайтона еще двух игроков.