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Ньюкасл проявляет интерес сразу к трем полузащитникам Челси

"Сорокам" удастся договориться лишь по одному футболисту.
Сегодня, 19:49
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Ньюкасл проявляет интерес сразу к трем полузащитникам Челси. Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Сороки" рассматривают возможность подписания Коннора Галлахера, Рубена Лофтус-Чика и Хакима Зиеша. Главный тренер Челси Грэм Поттер готов позволить уйти марокканскому хавбеку.

Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Зиеша 1 ассист в 9 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси собирается купить у Брайтона еще двух игроков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ньюкасл Хаким Зиеш

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