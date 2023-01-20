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Тухель намерен возглавить топ-клуб Испании

Немец готов к работе в Ла Лиге.
Вчера, 22:42
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Экс-тренер Челси Томас Тухель хочет поработать в Испании. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Целью немецкого специалиста является возглавить Барселону или Реал. Кроме того, Тухель уже активно учит испанский язык.

Отметим, любые другие варианты работы в различных чемпионатах немец сейчас не рассматривает.

Напомним, немецкий специалист работал в Челси с 2021 по 2022 год. За это время Томас сумел выиграть с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Челси готов возглавить Тоттенхэм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Томас Тухель

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