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Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика

ISPORT собрал мнение фанатов о первом матче Михаила Мудрика в футболке Челси.
Сегодня, 17:45
Мудрик достает мяч / Getty Images
Мудрик достает мяч / Getty Images

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые сыграл за Челси после своего перехода из донецкого Шахтера.

Полузащитник вышел на замену во втором тайме и показал себя очень неплохо, имея несколько моментов чтобы забить, но не получилось - команды сыграли вничью.

"Мудрик испугал в своем дебюте"

еспн
еспн

Комментарии под постом в стиле "опишите дебют Мудрика одним словом".

@kwamebenaiah: Что особенно выделялось в Мудрике, то это его выбор передач.

"Он сменил игру. Отличное движение, несколько неудачных прикосновений, но все же это сделало атаку Челси более плавной и страшной, чем в первом тайме".

Легендарный Рио Фердинанд сказал, что фанаты Арсенала будут кусать локти из-за того, что их клуб не смог приобрести Михаила.

"Вы только посмотрите на Мудрика сегодня и поймете, какой он крутой игрок. И это он не играл в футбол 50 дней и не был готов к этому матчу"

@CFCDUBois: Это первый матч Мудрика с ноября, а он выглядит круче других.

@JacobsBen: Скорость Мудрика пугает, его быстрые ноги тоже.

"Я не вижу разницы: у Мудрика ДНК Азара"

"Мудрик это не просто скорость на поле, это технические способности, быстрота работы и многое другое".

"На Мудрика было невероятно смотреть, он заставил меня пожелать, чтобы Челси снова играл завтра, какой игрок"

@InvictosSomos: Лучший игрок Челси против Ливерпуля? Он шел вперед, обводил, выигрывал большинство своих дуэлей и отдавал крутые передачи. Каждый раз, когда он получал мяч на Энфилде, это было небезопасно. Украинец даст приводы всем говорить о нем.

А вот что говорят наши соотечественники.

@netegat: Один проход сильный и еще 2-3 хорошие острые передачи отдал, мог и ассист записывать если бы чуквумуэка не пьян на поле получился)

@offmihay: гораздо лучше, чем я ожидал

@dmsamsonov: Видно, что еще не в форме и недостаточно сыгран. Но если бы партнеры нормально сыграли, то мог даже и 2 голевых отдать.

Taras M: выглядел лучше других точно. зажег игру. Мудрик – Феликс – Зиеш (такой как сегодня), то может быть интересно

@_smilyanskaya: Мудрик ах**нный, кто не согласен, пусть купит себе очки

Неплохими оценками также оценили выступление Мудрика и статистические порталы, хотя они и не так высоки, как у фанатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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