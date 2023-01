Манчестер Сити усилился аргентинским полузащитником

Манчестер Сити совершил важное приобретение на перспективу.

Как сообщает пресс-служба клуба, "горожане" усилились Максимо Перроне. Аргентинец играет в центре поля.

Ранее Перроне выступал за Велес Сарсфилд. Сумма трансфера составила 8 млн евро. Футболист присоединится к клубу после Кубка Южной Америки до 20 лет.

Длительность контракта официально не сообщается. Зарплата игрока также остается неизвестной.

We’re delighted to have completed the signing of Máximo Perrone from Vélez Sarsfield. The midfielder will join us after the U-20 South American Championship.



Welcome, Máximo! 💙🇦🇷#ManCity