Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса

К тому же "лесники" хотят подписать хавбека Интера.

Вратарь Ноттингем Фореста Дин Хендерсон получил травму, из-за которой он пропустит 4-5 недель.

В связи с этим "лесники" намерены обратиться к ПСЖ, чтобы арендовать Кейлора Наваса, сообщает Sky Sports.

На 36-летнего вратаря ранее претендовала Бавария, но парижане не захотели усиливать будущего оппонента по 1/8 финала Лиги чемпионов.

При этом также сообщается, что английский клуб заинтересован в полузащитнике Интера Роберто Гальярдини.

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Контракт Гальярдини с "нерадзурри" подойдет к концу будущим летом. Ноттингем Форест хочет договориться с итальянцами, чтобы они отпустили 28-летнего хавбека уже зимой.

В ином случае они договорятся о предварительном контракте и игрок присоединиться к новой команде летом в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Роберто Гальярдини принял участие в 14 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.