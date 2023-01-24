iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса

К тому же "лесники" хотят подписать хавбека Интера.
Сегодня, 19:17
Кейлор Навас / Getty Images
Кейлор Навас / Getty Images

Вратарь Ноттингем Фореста Дин Хендерсон получил травму, из-за которой он пропустит 4-5 недель.

В связи с этим "лесники" намерены обратиться к ПСЖ, чтобы арендовать Кейлора Наваса, сообщает Sky Sports.

На 36-летнего вратаря ранее претендовала Бавария, но парижане не захотели усиливать будущего оппонента по 1/8 финала Лиги чемпионов.

При этом также сообщается, что английский клуб заинтересован в полузащитнике Интера Роберто Гальярдини.

Читай также: Ноттингем Форест договорился об аренде форварда Ньюкасла

Контракт Гальярдини с "нерадзурри" подойдет к концу будущим летом. Ноттингем Форест хочет договориться с итальянцами, чтобы они отпустили 28-летнего хавбека уже зимой.

В ином случае они договорятся о предварительном контракте и игрок присоединиться к новой команде летом в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Роберто Гальярдини принял участие в 14 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер ПСЖ Ноттингем Форест Кейлор Навас

Статьи по теме

Месси и ПСЖ работают над продлением контракта Месси и ПСЖ работают над продлением контракта
Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции
АПЛ: Миколенко с Эвертоном уступили Вест Хэму, Лестер упустил победу над Брайтоном АПЛ: Миколенко с Эвертоном уступили Вест Хэму, Лестер упустил победу над Брайтоном
Безграничное уважение: Роналду и Месси опубликовали в соцсетях посты с совместными объятиями Безграничное уважение: Роналду и Месси опубликовали в соцсетях посты с совместными объятиями
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции
Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров

Последние новости

Европа19:17
Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса
Европа18:56
Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио
Европа18:37
Бавария из-за Нагельсманна уволила тренера вратарей, чем расстроила Нойера
Бокс18:12
"На войне или в ринге нельзя недооценивать украинца": Промоутер Фьюри охарактеризовал Усика
Европа18:08
Тоттенхэм пытается перехватить трансферную цель Эвертона
НБА17:55
Лейкерс и Сан-Антонио ведут переговоры по обмену Уэстбрука
Украина17:34
Павелко: Не держусь за кресло президента УАФ, просто сейчас нет других кандидатов
Игровые17:20
Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: определились четвертьфинальные пары турнира
Украина16:50
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина16:42
Динамо определилось с еще двумя соперниками на тренировочном сборе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK