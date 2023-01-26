Бавария определилась с основным центрфорвардом на следующий сезон

Фанатам мюнхенского клуба не стоит рассчитывать на покупку нового игрока на позицию девятого номера.

Последние несколько месяцев мюнхенскую Баварию связывают с летним трансфером нападающего Тоттенхэма Харри Кейна.

Однако недавно 29-летний англичанин выразил желание продлить контракт со своим клубом, что сделает невозможным его переезд в Мюнхен.

В связи с этим "ротен" уже определились, на кого они сделают ставку в следующем сезоне.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, на которого ссылается Bayern & Germany, Бавария продолжит доверять Эрику Максиму Чупо-Мотингу.

Маловероятно, что клуб подпишет нового форварда - такие игроки, как Маркус Тюрам и Душан Влахович не представляют для него интерес.

Целью мюнхенцев остается новый контракт для 33-летнего камерунца. Он получит повышение зарплаты до 10 миллионов евро + бонусы, связанные с его выступлениями.

При этом сообщается, что игрока устраивает продление контракта всего на год, до лета 2024 года.