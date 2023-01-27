Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды
Хавбек дортмундской Боруссии Джуд Беллингем станет одним из самых желаемых игроков во время будущего летнего трансферного окна.
На игрока претендуют мадридский Реал, Ливерпуль и Манчестер Сити, которые готовы отдать огромную сумму за 19-летнего талантливого англичанина.
Боруссия в свою очередь не хочет терять такого исполнителя. "Шмели" уже заявили, что потребуют минимум 150 миллионов евро за Беллингема.
К тому же, у них есть еще один план. Как сообщает CaughtOffside, который ссылается на Кристиана Фалька из Bild, Боруссия намерена предложить Беллингему новый контракт, по которому он будет получать 15 миллионов в год.
Если полузащитник согласится, это сделает его самым высокооплачиваемым игроком всей команды. Ожидается, что переговоры между сторонами начнутся в марте.
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При этом также отмечается, что семья Беллингема не видит своего будущего в Дортмунде и считает, что Джуду стоит покинуть Бундеслигу ради дальнейшего развития.