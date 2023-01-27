iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды

"Шмели" надеются, что такой шаг позволит им отпугнуть потенциальных покупателей.
Сегодня, 15:57
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек дортмундской Боруссии Джуд Беллингем станет одним из самых желаемых игроков во время будущего летнего трансферного окна.

На игрока претендуют мадридский Реал, Ливерпуль и Манчестер Сити, которые готовы отдать огромную сумму за 19-летнего талантливого англичанина.

Боруссия в свою очередь не хочет терять такого исполнителя. "Шмели" уже заявили, что потребуют минимум 150 миллионов евро за Беллингема.

К тому же, у них есть еще один план. Как сообщает CaughtOffside, который ссылается на Кристиана Фалька из Bild, Боруссия намерена предложить Беллингему новый контракт, по которому он будет получать 15 миллионов в год.

Если полузащитник согласится, это сделает его самым высокооплачиваемым игроком всей команды. Ожидается, что переговоры между сторонами начнутся в марте.

Читай также: Форвард Боруссии Д, победивший рак: Есть вещи важнее футбола

При этом также отмечается, что семья Беллингема не видит своего будущего в Дортмунде и считает, что Джуду стоит покинуть Бундеслигу ради дальнейшего развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд джуд беллингем

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед готов отпустить в аренду вингера, которым интересуется Боруссия Д Манчестер Юнайтед готов отпустить в аренду вингера, которым интересуется Боруссия Д
Клопп провел 1000-й матч в своей тренерской карьере Клопп провел 1000-й матч в своей тренерской карьере
"Нах*й рак": Алле подготовил к матчу Боруссии Д в Бундеслиге специальные бутсы "Нах*й рак": Алле подготовил к матчу Боруссии Д в Бундеслиге специальные бутсы
Ройс может покинуть Боруссию после 11 лет в клубе Ройс может покинуть Боруссию после 11 лет в клубе
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа19:03
JPMorgan хочет инвестировать в Серию А 1 миллиард евро
Футбол18:55
Марсель Малиновского подпишет звезду ЧМ-2022
Европа18:46
Саудовская лига хочет, чтобы Месси присоединился к Роналду, если он покинет ПСЖ
Украина18:38
Под Бахмутом погиб воспитанник Черноморца
Европа18:23
Манчестер Юнайтед готов отпустить в аренду вингера, которым интересуется Боруссия Д
Украина18:21
Рух усилился бразильским легионером
Украина18:01
Огненович - исполняющий обязанности главного тренера Металлиста
Европа17:32
Брайтон отклонил многомиллионное предложение Арсенала по Кайседо
Футбол17:28
Динамо объявило о продлении контракта с молодым талантом
Другие страны17:19
Ярмоленко оформил дубль в победном матче Аль-Айна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK