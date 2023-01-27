Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды

"Шмели" надеются, что такой шаг позволит им отпугнуть потенциальных покупателей.

Хавбек дортмундской Боруссии Джуд Беллингем станет одним из самых желаемых игроков во время будущего летнего трансферного окна.

На игрока претендуют мадридский Реал, Ливерпуль и Манчестер Сити, которые готовы отдать огромную сумму за 19-летнего талантливого англичанина.

Боруссия в свою очередь не хочет терять такого исполнителя. "Шмели" уже заявили, что потребуют минимум 150 миллионов евро за Беллингема.

К тому же, у них есть еще один план. Как сообщает CaughtOffside, который ссылается на Кристиана Фалька из Bild, Боруссия намерена предложить Беллингему новый контракт, по которому он будет получать 15 миллионов в год.

Если полузащитник согласится, это сделает его самым высокооплачиваемым игроком всей команды. Ожидается, что переговоры между сторонами начнутся в марте.

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При этом также отмечается, что семья Беллингема не видит своего будущего в Дортмунде и считает, что Джуду стоит покинуть Бундеслигу ради дальнейшего развития.