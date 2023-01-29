Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча 29.01.2023 Серии А

Представляем вашему внимание обзор матча, в котором действующий чемпион Италии был опозорен на собственном поле.

В воскресенье, 29 января, на Сан-Сиро состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором Милан был разгромлен Сассуоло со счетом 2:5.

Команда Стефано Пиоли уже по итогам первого тайма проигрывала 1:3 - на голы Дефреля, Фраттези и Берарди "россонери" ответили лишь голом Жиру.

После перерыва все продолжилось: гости забили еще дважды (Льоренте, Энрике), в то время, как хозяева поля отметились голом Ориги.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Сассуоло в двадцатом туре Серии А:

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Милан – Сассуоло 2:5

Голи: Жиру, 24, Ориги, 81 – Дефрель, 19, Фраттези, 21, Берарди, 30, Льоренте, 47, Энрике, 79.

Удары: 10 - 9

Удары в створ: 5 - 7

Фоли: 13 - 8

Атаки: 121 - 70

Милан: Тэтэрушану - Калабрия, Габбия, Калулу, Эрнандес - Крунич (Побега, 71), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 70), Тонали, де Кетеларе (Рафаэл Леау, 46), Ребич (Ориги, 71) - Жиру.

Сассуоло: Консильи - Рожерио, Эрлич, Руан, Маркицца (Кирьякопулос, 46) - Обианг, Фраттези (Торстведт, 77), Траоре, Берарди (Феррари, 85), Лорьянте (Альварес, 76) - Дефрель (Матеус Энрике, 76).

Предупреждения: Тонали, 37, Ребич, 45+4, Калабриа, 46, Крунич, 61, Габбия, 87, Жиру, 90+1, Побега, 90+5 – Берарди, 38, Обьянг, 53, Кириопулос, 61, Фраттези, 73, Трессолди, 90+1.

Источник: MEGOGO