Вингер Тоттенхэма перешел в Севилью
Хиль вернулся в бывший клуб.
Полузащитник Тоттенхэма Брайан Хиль перешел в Севилью. Об этом испанский клуб объявил в соцсетях.
"Шпоры" отправили 21-летнего испанца в аренду в Севилью до конца сезона без права выкупа.
🚨ICYMI🚨 Sevilla FC have signed @11BryanGil on loan from @SpursOfficial ⚪️🔴 #WeareSevilla pic.twitter.com/jn2cfe5tqQ— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 30, 2023
Напомним, Хиль является воспитанником андалузцев. В 2021 году Севилья обменяла игрока на вингера Эрика Ламелу и 25 млн евро.
В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 4 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Спортинг продаст игрока в Тоттенхэм и заменит его защитником Барселоны.