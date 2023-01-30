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Вингер Тоттенхэма перешел в Севилью

Хиль вернулся в бывший клуб.
Сегодня, 23:13
Брайан Хиль / sevillafc.es
Брайан Хиль / sevillafc.es

Полузащитник Тоттенхэма Брайан Хиль перешел в Севилью. Об этом испанский клуб объявил в соцсетях.

"Шпоры" отправили 21-летнего испанца в аренду в Севилью до конца сезона без права выкупа.

Напомним, Хиль является воспитанником андалузцев. В 2021 году Севилья обменяла игрока на вингера Эрика Ламелу и 25 млн евро.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 4 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Спортинг продаст игрока в Тоттенхэм и заменит его защитником Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья тоттенхэм брайан хиль

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