Вингер Тоттенхэма перешел в Севилью

Полузащитник Тоттенхэма Брайан Хиль перешел в Севилью. Об этом испанский клуб объявил в соцсетях.

"Шпоры" отправили 21-летнего испанца в аренду в Севилью до конца сезона без права выкупа.

Напомним, Хиль является воспитанником андалузцев. В 2021 году Севилья обменяла игрока на вингера Эрика Ламелу и 25 млн евро.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 4 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Спортинг продаст игрока в Тоттенхэм и заменит его защитником Барселоны.