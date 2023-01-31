Голкипер ПСЖ станет игроком Ноттингем Форест

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас станет игроком Ноттингем Форест. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Английский клуб договорился с парижанами о переходе 36-летнего вратаря. Контракт с самим костариканцем уже согласован.

Структура трансфера и его экономические условия не уточняются. Предположительно, игрок уйдет в аренду до конца сезона.

В текущем сезоне Навас сыграл всего 2 матча за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не может согласовать с Челси сделку по Зиешу.