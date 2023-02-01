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Забитцер - игрок Манчестер Юнайтед

Полузащитник Баварии перебрался на Туманный Альбион.
Сегодня, 02:13
Марсель Забитцер / Getty Images
Марсель Забитцер / Getty Images

Футболист мюнхенской Баварии Марсель Забитцер официально перебрался в Манчестер Юнайтед.

Хавбек будет играть за "красных дьяволов" на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт англичан. У Юнайтед нет ни права, ни обязательства выкупа контракта.

28-летний австриец стал игроком "ротен" летом 2021 года, перейдя из РБ Лейпцига за 15 миллионов евро.

Однако он так и не сумел завоевать место в стартовом составе - за полтора года в Мюнхене он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену, и записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

Тренерский штаб МЮ вынужден был быстро искать замену травмированным Кристиану Эриксену и Скотту МакТоминею и обратил свое внимание на Забитцера.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми интересными переходами последнего дня работы трансферного окна.

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