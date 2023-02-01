Забитцер - игрок Манчестер Юнайтед

Футболист мюнхенской Баварии Марсель Забитцер официально перебрался в Манчестер Юнайтед.

Хавбек будет играть за "красных дьяволов" на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт англичан. У Юнайтед нет ни права, ни обязательства выкупа контракта.

Welcome to United, Marcel Sabitzer 👊#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2023

28-летний австриец стал игроком "ротен" летом 2021 года, перейдя из РБ Лейпцига за 15 миллионов евро.

Однако он так и не сумел завоевать место в стартовом составе - за полтора года в Мюнхене он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену, и записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

Тренерский штаб МЮ вынужден был быстро искать замену травмированным Кристиану Эриксену и Скотту МакТоминею и обратил свое внимание на Забитцера.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми интересными переходами последнего дня работы трансферного окна.