Забитцер - об аренде в Манчестер Юнайтед: Иногда вам нужно принять быстрое и важное решение

Из-за травмы Кристиана Эриксена, который выбыл на три месяца из-за проблем с голеностопом, Манчестер Юнайтед договорился об аренде хавбека Баварии Марселя Забитцера.

После оформления сделки 28-летний австриец поделился ощущениями от нового этапа карьеры.

"Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения. С того момента, как я услышал об этой возможности, я понял, что для меня это лучшее решение. Я конкурентоспособный игрок; Я хочу победить и помочь клубу достичь своих целей в этом сезоне", - цитирует игрока официальный сайт манкунианцев.

"Я чувствую, что нахожусь на пике игровой формы и могу внести большой вклад в развитие команды. Я рад начать работать с моими новыми товарищами по команде и тренером и показать свои качества болельщикам Манчестер Юнайтед".

Напомним, что ранее из-за травмы колена до конца сезона выбыл Донни ван де Бек. К тому же во время пресс-конференции перед матчем кубка лиги против Ноттингем Фореста тен Хаг сообщил, что в ближайшие недели команде не поможет Скотт МакТоминей.

Матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест состоится в среду, 1 февраля, в 22:00 по киевскому времени.