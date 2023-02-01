Украинский центрбэк перебрался в чемпионат Австрии

Украинский центральный защитник Максим Таловеров сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба австрийского ЛАСКа, Таловеров проведет в клубе остаток этого сезона. "Черно-белые" взяли украинца в аренду без права выкупа.

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Права на 22-летнего Таловерова принадлежат пражской Славии. За гранд чешского чемпионата футболист провел 16 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

ЛАСК находится на 3 месте в австрийской Бундеслиге. На их счету 27 пунктов в 16 матчах чемпионата, а у лидирующего РБ Зальцбург 39 очков.

Стоит отметить, что после 22 туров команды чемпионата делятся на две группы, одна из которых борется за чемпионство, а вторая за выживание. Также набранные пункты делятся на 2.