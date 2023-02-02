Тебас: Надеюсь, Мбаппе и Холанд окажутся в Ла Лиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о потенциальном переходе форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в топ-клубы чемпионата Испании.

"Надеюсь, что оба игрока присоединятся к нам.

Читайте также: Клубы Ла Лиги потратили всего 28 млн евро в зимнее ТО

Но эти два футболиста могут оказаться только в Реале, потому что экономическая ситуация в Барселоне не позволит ей подписать таких игроков. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Я считаю это невозможным", – сказал Тебас в эфире El Chiringuito.

Напомним, прошлым летом Реал был близок к подписанию Килиана Мбаппе, а Эрлинг Холанд рассматривал вариант с переходом с стан "сливочных" или Барселоны.