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Тебас: Надеюсь, Мбаппе и Холанд окажутся в Ла Лиге

Глава испанского чемпионата ждет новых звезд.
Сегодня, 12:48
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о потенциальном переходе форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в топ-клубы чемпионата Испании.

"Надеюсь, что оба игрока присоединятся к нам.

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Но эти два футболиста могут оказаться только в Реале, потому что экономическая ситуация в Барселоне не позволит ей подписать таких игроков. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Я считаю это невозможным", – сказал Тебас в эфире El Chiringuito.

Напомним, прошлым летом Реал был близок к подписанию Килиана Мбаппе, а Эрлинг Холанд рассматривал вариант с переходом с стан "сливочных" или Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Килиан Мбаппе Хавьер Тебас Эрлинг Холанд

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