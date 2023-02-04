Ливерпуль может отпустить своего полузащитника в Турцию

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта может перейти в турецкий Галатасарай. Об этом сообщает издание A Spor

По информации источника, оба клуба ведут переговоры о переходе, а трансферное окно в Турции все еще открыто до 8 февраля.

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В этом сезоне 27-летний футболист не имел много игрового времени в составе мерсисайдцев, выйдя на поле лишь в десяти матчах и проведя в общей сложности 377 минут игрового времени. Пока что ему не удалось отличиться в воротах соперников.

Похоже, что Ливерпуль готов отпустить Кейту, поскольку ищет ему достойную замену