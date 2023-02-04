iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль может отпустить своего полузащитника в Турцию

Галатасарай интересуется Наби Кейтой.
Сегодня, 08:59
Наби Кейта
Наби Кейта

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта может перейти в турецкий Галатасарай. Об этом сообщает издание  A Spor 

По информации источника, оба клуба ведут переговоры о переходе, а трансферное окно в Турции все еще открыто до 8 февраля.

Читай также: Трансфер Энцо Фернандеса испортил Ливерпулю план по покупке Беллингема

В этом сезоне 27-летний футболист не имел много игрового времени в составе мерсисайдцев, выйдя на поле лишь в десяти матчах и проведя в общей сложности 377 минут игрового времени. Пока что ему не удалось отличиться в воротах соперников.

Похоже, что Ливерпуль готов отпустить Кейту, поскольку ищет ему достойную замену

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Наби Кейта

Статьи по теме

Трансфер Энцо Фернандеса испортил Ливерпулю план по покупке Беллингема Трансфер Энцо Фернандеса испортил Ливерпулю план по покупке Беллингема
Клопп: Я ни слова не скажу о трансферах Челси без своего адвоката Клопп: Я ни слова не скажу о трансферах Челси без своего адвоката
Нуньес рассказал, какой совет ему дал Луис Суарес Нуньес рассказал, какой совет ему дал Луис Суарес
Брайтон выбил Ливерпуль из кубка Англии, обыграв его во второй раз за две недели Брайтон выбил Ливерпуль из кубка Англии, обыграв его во второй раз за две недели
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа11:22
Варан: Мне кажется, что футболист внутри меня сжирает человека
Европа11:17
Виейра выразил недовольство нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ
НХЛ10:55
Матч всех звезд НХЛ: Результаты конкурсов
Европа10:49
Реал намерен продлить контракт с одним из своих полузащитников
Киберспорт10:30
IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
Другие10:18
Котовский благодаря невероятному прыжку одержал победу на Кубке мира по лыжной акробатике
Европа09:51
Рамос: Я страдал, играя против Месси, а сейчас наслаждаюсь игрой с ним
Европа09:29
Наставник ПСЖ высказался о срыве трансфера Зиеша
Европа09:20
18 секунд все испортили: ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника ЛА Гэлакси
Европа08:59
Ливерпуль может отпустить своего полузащитника в Турцию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK