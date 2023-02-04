iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед хочет усилиться юной звездой Барселоны

Фати попал в сферу интересов манкунианцев.
Сегодня, 13:55
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен усилиться вингером Барселоны Ансу Фати. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Английский клуб заинтересован в приобретении 20-летнего испанца, если каталонцы будут готовы отпустить футболиста. Данный трансфер считается приоритетом для Манчестер Юнайтед.

В свою очередь Барселона не готова обсуждать переход своего игрока, но к летнему трансферному окну ситуация может измениться.

Сам Фати не получает достаточного игрового времени в стартовом составе, ввиду чего футболист готов рассмотреть возможный уход из клуба.

В текущем сезоне на свету испанца 3 гола и 3 ассита в 19 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Тен Хаг попросил игроков МЮ сконцентрироваться на футболе, а не Гринвуде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед ансу фати

Статьи по теме

Барселона намерена как можно скорее продлить контракт с Дембеле Барселона намерена как можно скорее продлить контракт с Дембеле
18 секунд все испортили: ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника ЛА Гэлакси 18 секунд все испортили: ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника ЛА Гэлакси
Большая часть персонала Манчестер Юнайтед против возвращения Гринвуда Большая часть персонала Манчестер Юнайтед против возвращения Гринвуда
Тен Хаг попросил игроков МЮ сконцентрироваться на футболе, а не Гринвуде Тен Хаг попросил игроков МЮ сконцентрироваться на футболе, а не Гринвуде
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа14:18
Невилл раскритиковал Челси за ужасную игру в атаке
Европа13:55
Украинское дерби: Миколенко и Зинченко в старте на матч Арсенал - Эвертон
Европа13:55
Манчестер Юнайтед хочет усилиться юной звездой Барселоны
Европа13:40
Бущан перенес хирургическое вмешательство
Киберспорт13:20
IEM Katowice 2023: NaVi будут противостоять Cloud9
Европа13:02
Эффект Де Дзерби: Брайтон входит в топ-3 по количеству забитых мячей в АПЛ с момента прихода тренера в клуб
Другие страны12:56
Клубный чемпионат мира 2023: Видад встретится с Аль-Хилялем, Сиэтл сыграет против Аль-Ахли
Европа12:51
Клопп высказался о спаде в игре ключевых футболистов Ливерпуля
Европа12:32
Гвардиола: Я говорил с спортивным директором о трансфере крайнего защитника, но он сказал, что вариантов на рынке нет
Киберспорт12:12
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK