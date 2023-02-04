Манчестер Юнайтед хочет усилиться юной звездой Барселоны

Манчестер Юнайтед намерен усилиться вингером Барселоны Ансу Фати. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Английский клуб заинтересован в приобретении 20-летнего испанца, если каталонцы будут готовы отпустить футболиста. Данный трансфер считается приоритетом для Манчестер Юнайтед.

В свою очередь Барселона не готова обсуждать переход своего игрока, но к летнему трансферному окну ситуация может измениться.

Сам Фати не получает достаточного игрового времени в стартовом составе, ввиду чего футболист готов рассмотреть возможный уход из клуба.

В текущем сезоне на свету испанца 3 гола и 3 ассита в 19 матчах Ла Лиги.

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