Челси готов покрыть долг Леау перед Спортингом, если игрок согласится на переход
Португалец может перебраться в стан "синих".
Челси намерен усилиться нападающим Милана Рафаэлем Леау. Об этом сообщает издание La Stampa.
Лондонский клуб пообещал португальскому футболисту и его окружению полностью выплатить долг перед Спортингом в случае подписания контракта.
Напомним, Леау обязали выплатить его бывшему клубу за одностороннее расторжение контракта в 2018 году. Данная сумма составляет 16,5 миллиона евро.
В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца 8 голов и 5 ассистов в 19 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Кака посоветовал Леау не покидать Милан.