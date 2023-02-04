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Челси готов покрыть долг Леау перед Спортингом, если игрок согласится на переход

Португалец может перебраться в стан "синих".
Сегодня, 15:19
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Челси намерен усилиться нападающим Милана Рафаэлем Леау. Об этом сообщает издание La Stampa.

Лондонский клуб пообещал португальскому футболисту и его окружению полностью выплатить долг перед Спортингом в случае подписания контракта. 

Напомним, Леау обязали выплатить его бывшему клубу за одностороннее расторжение контракта в 2018 году. Данная сумма составляет 16,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца 8 голов и 5 ассистов в 19 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Кака посоветовал Леау не покидать Милан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Рафаэл Леау

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