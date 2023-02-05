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Мальорка - Реал 1:0 видео гола и лучших моментов матча 05.02.23

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 18:40
Реал проиграл Мальорке / Getty Images
Реал проиграл Мальорке / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, мадридский Реал в матче 20-го тура чемпионата Испании встречался на выезде с Мальоркой.

Подопечные Карло Анчелотти не смогли справиться с середняком испанского первенства, потерпев сенсационное поражение со счетом 0:1.

Хозяева поля одержали победу благодаря автоголу защитника мадридцев Начо Фернандеса, который на 13-й минуте срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме "сливочные" имели возможность сравнять счет, но Марко Асенсио не реализовал пенальти.

Ворота мадридской команды в этом поединке защищал украинец Андрей Лунин, заменив в стартовом составе Тибо Куртуа, который получил травму во время разминки.

На данный момент Реал с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на пять баллов. При этом у каталонцев на один сыгранный матч меньше. Мальорка с 28 пунктами расположилась на десятой позиции.

Вашему вниманию видео гола матча Мальорка - Реал Мадрид в 20-м туре Ла Лиги:

Мальорка - Реал 1:0

Гол: Начо, 13 (аг)

На 59-й минуте Асенсио не реализоал пенальти (вратарь).

Мальорка: Райкович - Маффео, Апуд, Райльо, Настасич, Хауме - Родригес (Ндиае, 67), Баба (Батталья, 78), де Галаррета (Гренье, 90+2), Ли (Санчес, 78) - Мурики.

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигеер, Начо, Камавинга - Вальверде (Модрич, 64), Чуамени (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) - Асенсио (Мариано, 71), Родриго, Винисиус.

Предупреждения: Хауме, Ндиае, де Галаррета, Маффео, Райльо - Винисиус, Себальос, Вальверде, Модрич, Мариано.

Источник: MEGOGO

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Мальорка - Реал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испани
Мальорка - Реал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испани

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