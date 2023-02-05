Гвардиола: Манчестер Сити не в том положении, чтобы думать о чемпионстве

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о матче против Тоттенхэма (0:1) в рамках 22-го тура АПЛ.

"Мы здорово начали матч, как это часто бывает против Тоттенхэма, но были наказаны за ошибку. При 0:1 уже другая игра. У нас были моменты, но, конечно, тяжело играть против Сона и Кулусевски, когда теряешь мяч в переходных фазах. Мы потеряли три очка.

Игроки по большей части следовали плану, но непросто играть, когда соперник защищается вдесятером и сидит в обороне чуть больше, чем на Этихаде две недели назад. Мы играли хорошо, особенно поначалу, не хватало последнего паса, удара, возможно.

Читайте также: Гвардиола - о тратах Челси: Не забуду, как 8-9 команд хотели, чтобы нас дисквалифицировали

Рано или поздно наша статистика на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум изменится, но странно, что мы даже не забивали никогда. Мы промахивались с пенальти. Сложно найти объяснение.

Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о чемпионстве. Думаем лишь о следующем матче – против Астон Виллы. Мы хорошо подготовимся и сыграем как можно лучше", – сказал Гвардиола в интервью BBC.

После 21 сыгранного тура Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 баллов.