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Игроки Тоттенхэма потролили Ришарлисона его же фирменным празднованием после забитого гола в FIFA 23

Бразилец остался не в восторге от поведения своих соотечественников.
Сегодня, 15:23
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Футболисты Тоттенхэма стали звездами в соцсетях благодаря видеоролику, где они смеются над своим партнером по команде Ришарлисоном после забитого мяча в FIFA 23.

Лукас Моура и Эмерсон показали танец голубя, который обычный демонстрирует их соотечественник после гола во время матчей вживую.

Отметим, сам Ришарлисон остался недоволен тем, как его высмеяли. Форвард разгневался и кричал на своих партнеров по команде.

Ранее сообщалось, что Неймар заплатил Ришарлисону, чтобы тот вывел татуировку с его изображением.

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