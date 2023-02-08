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Юная звезда Барселоны может покинуть клуб в случае подписания вингера Атлетико

Фати, вероятно, сменит команду летом.
Сегодня, 10:20
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати может покинуть клуб в случае перехода хавбека Атлетико Янника Феррейры Карраско. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонский клуб еще не решил, будет ли пользоваться правом выкупа бельгийца у мадридцев, которое было прописано в соглашении о переходе Мемфиса Депая. Если Барселона им воспользуется, то уйти из клуба может Фати.

В стане "сине-гранатовых" уже готовы к любому развитию событий грядущим летом, так как клубу надо любыми способами уходить из кризисного состояния.

В текущем сезоне на счету 20-летнего испанца 3 гола и 3 ассиста в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет усилиться юной звездой Барселоны.

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