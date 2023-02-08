Сборная Бельгии объявила о назначении нового тренера

Доменико Тедеско будет работать в бельгийской команде.

Федерация футбола Бельгии объявила о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Стороны заключили соглашение до конца чемпионата Европы-2024.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

Напомним, последним клубом немецкого специалиста был Лейпциг, где его уволили осенью после разгромного поражения от Шахтера в Лиге чемпионов.

Читай также: Легенда Брюгге: Яремчук все еще остается проблемой для команды

Отметим, что первый матч квалификации на Евро сборная Бельгии проведет 24 марта против Швеции.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер бельгийской сборной возглавил Португалию.