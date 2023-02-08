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Сборная Бельгии объявила о назначении нового тренера

Доменико Тедеско будет работать в бельгийской команде.
Сегодня, 10:42
Доменико Тедеско / Getty Images
Доменико Тедеско / Getty Images

Федерация футбола Бельгии объявила о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Стороны заключили соглашение до конца чемпионата Европы-2024.

Напомним, последним клубом немецкого специалиста был Лейпциг, где его уволили осенью после разгромного поражения от Шахтера в Лиге чемпионов. 

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Отметим, что первый матч квалификации на Евро сборная Бельгии проведет 24 марта против Швеции.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер бельгийской сборной возглавил Португалию.

 

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