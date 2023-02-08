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Компани прокомментировал ситуацию с финансовыми нарушениями Манчестер Сити

Бельгиец встал на защиту бывшего клуба.
Сегодня, 14:20
Венсан Компани / Getty Images
Венсан Компани / Getty Images

Бывший капитан и защитник Манчестер Сити Венсан Компани высказался об обвинениях в адрес бывшего клуба касаемо нарушенных финансовых правил.

"Я смотрю на все это и закатываю глаза. Несомненно, в мире есть много праведников, которые придут и расскажут, что именно вы сделали не так. Но если каждый посмотрит на себя, то мне кажется, что футбольная индустрия в целом не из тех, кто может слишком много указывать пальцем.

Думаю, у всех вас появится легкая улыбка на лице, если вы узнаете, что такое футбольная индустрия  Я очень скептически отношусь к тем, кто начинает указывать пальцем.

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Делайте все возможное для себя, старайтесь постоянно совершенствоваться. Я немного скептически отношусь к тому, что указывать пальцем начинают с такой легкостью.

Если честно, матчи помогают мне, потому что времени изучить вопрос или почувствовать эмоции в связи с происходящим у меня нет", – сказал Компани в интервью Sky Sports.

Напомним, АПЛ обвинила Манчестер Сити в нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Венсан Компани

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