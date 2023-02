Пирс Морган - о покере Роналду: Поздравляю величайшего

Британский журналист Пирс Морган поздравил форварда Криштиану Роналду с дебютным покером за Ан-Наср в матче против Аль-Вахды (4:0).

"Криштиану Роналду забил все 4 гола в победном матче Ан-Насра с Аль-Вахдой, пробив отметку в 500 мячей в чемпионатах за карьеру. Он сделал 61 хет-трик: 30 до того, как ему исполнилось 30 лет, и 31 – после.

Читайте также: Игрок Ан-Насра: Наш бывший капитан с радостью передал повязку Роналду

Сейчас ему 38. Поразительно. Поздравляю GOAT", – написал Морган в твиттере.

BREAKING: Cristiano Ronaldo scores all 4 goals in Al-Nassr’s 4-0 win at Al-Wehda, passing 500 League goals in his career. He’s now scored 61 hat-tricks, 30 before he was 30, 31 since he turned 30. He’s now 38.

Astounding. Congrats 🐐 ⁦@Cristiano⁩ 👏👏👏 pic.twitter.com/pCipxbC0DT