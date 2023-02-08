Игрок Ан-Насра: Наш бывший капитан с радостью передал повязку Роналду
Подозрительное заявление от одноклубника португальца.
Хавбек Ан-Насра Жалолиддин Машарипов высказался касаемо врученной капитанской повязки новичку клуба Криштиану Роналду.
"Было бы немного странно, если бы кто-то из наших игроков был капитаном в команде с Роналду. Мы ожидали, что так произойдет.
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Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Никаких проблем. Думаю, это наилучшее решение. Иначе и быть не могло", – сказал Машарипов в интервью Express.
В текущем сезоне на счету 38-летнего португальца всего 1 гол в 2 матчах чемпионата Саудовской Аравии.