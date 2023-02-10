Беседин дебютировал за Омонию, Безус травмировался в первом тайме

В пятницу, 10 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Кипра, в котором Омония принимала в гостях Арис. Встреча завершилась победой приезжей команды со счетом 2:1.

Еще в первом тайме хозяева поля позволили оппоненту дважды отличиться в своих воротах. После перерыва на поле не вышел Роман Безус, который получил травму по ходу первой половины игры.

А на 63-й минуте состоялся дебют Артема Беседина за кипрский клуб. Во время его нахождения на поле Омония сумела отыграть один мяч, реализовав пенальти, но спасти свою новую команду украинец не сумел.

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После 23 сыгранных туров Омония занимает шестое место, имея в активе 35 очков.

Напомним, что киевское Динамо отпустило Артема Беседина в аренду в Омонию на вторую часть сезона-2022/23.