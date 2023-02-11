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Обамеянг близок к переходу в клуб МЛС

Габонец продолжит карьеру в Лос-Анджелесе.
Сегодня, 12:22
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Relevo.

Лос-Анджелес обсуждает с лондонцами переход 33-летнего габонца. Сам футболист сильно обиделся на Челси после того, как клуб исключил его из заявки на Лигу чемпионов.

Отметим, трансферное окно в МЛС закрывается 24 апреля. 

В текущем сезоне на счету Обамеянга 1 гол в 11 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси готовится организовать массовую летнюю распродажу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Пьер-Эмерик Обамеянг

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