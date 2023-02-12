iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кроос обновил свой же рекорд по количеству побед на клубном чемпионате мира

Немец чаще всех поднимал над головой межконтинентальный трофей.
Сегодня, 11:19
Тони Кроос / https://twitter.com/realmadrid
Тони Кроос / https://twitter.com/realmadrid

В субботу, 11 февраля, мадридский Реал в результативном матче обыграл саудовский Аль-Хиляль (5:3) и стал победителем клубного чемпионата мира.

Для одного игрока королевского клуба эта победа стала особенной. Тони Кроос выиграл свой шестой межконтинентальный кубок.

Как сообщает Mundo Deportivo, 33-летний немец обновил свой собственный рекорд по количеству побед в турнире. Это стало возможным благодаря тому, что в отличие от своим многолетних одноклубников, он успел выиграть турнир в составе мюнхенской Баварии (2013).

К тому же Кроос не знает вкуса поражений данного соревнования - он побеждал в каждом розыгрыше клубного чемпионата мира, в котором участвовал.

Напомним, что в основе мадридского Реала вышел Андрей Лунин, который выиграл свой новый трофей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Реал Мадрид клубный чемпионат мира

Статьи по теме

Винисиус стал лучшим игроком клубного ЧМ Винисиус стал лучшим игроком клубного ЧМ
Реал оказался сильнее Аль-Хиляля в голевой перестрелке и выиграл КЧМ Реал оказался сильнее Аль-Хиляля в голевой перестрелке и выиграл КЧМ
Клубный чемпионат мира 2023: Реал и Аль-Хиляль поспорят за трофей, Фламенго занял третье место на турнире Клубный чемпионат мира 2023: Реал и Аль-Хиляль поспорят за трофей, Фламенго занял третье место на турнире
Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа11:19
Кроос обновил свой же рекорд по количеству побед на клубном чемпионате мира
Бокс10:54
Джошуа рассказал, из-за чего он взбесился сразу после боя с Усиком
НБА10:26
Четырехсторонний обмен при участии Голден Стэйт близок к аннулированию
Бокс09:48
Гвоздик не смог нокаутировать "мешка" с отрицательным рекордом
Формула 109:23
Формула 1: Болиды 2023 года. Альфа Таури живет по принципу Ред Булл
Украина09:05
Динамо - Политехника: онлайн-трансляции матчей украинских команд
Европа08:55
Комментаторы назвали Малиновского россиянином, а его удар – "спутникболом"
НБА08:48
НБА: Лейкерс сенсационно обыграли Голден Стэйт, Юта разгромно проиграла Нью-Йорку
Бокс08:24
Выхрист - Перо: Видео нокаута
ММА08:04
Махачев в зрелищном поединке одолел Волкановски
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK