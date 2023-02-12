Кроос обновил свой же рекорд по количеству побед на клубном чемпионате мира

Немец чаще всех поднимал над головой межконтинентальный трофей.

В субботу, 11 февраля, мадридский Реал в результативном матче обыграл саудовский Аль-Хиляль (5:3) и стал победителем клубного чемпионата мира.

Для одного игрока королевского клуба эта победа стала особенной. Тони Кроос выиграл свой шестой межконтинентальный кубок.

Как сообщает Mundo Deportivo, 33-летний немец обновил свой собственный рекорд по количеству побед в турнире. Это стало возможным благодаря тому, что в отличие от своим многолетних одноклубников, он успел выиграть турнир в составе мюнхенской Баварии (2013).

К тому же Кроос не знает вкуса поражений данного соревнования - он побеждал в каждом розыгрыше клубного чемпионата мира, в котором участвовал.

Напомним, что в основе мадридского Реала вышел Андрей Лунин, который выиграл свой новый трофей.