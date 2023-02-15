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"К черту ПСЖ": Фанаты Баварии негодуют из-за высоких цен на билеты во Франции

Болельщики требуют снижения стоимости.
Сегодня, 00:18
Фанаты Баварии / fcbayern.com
Фанаты Баварии / fcbayern.com

Во время матча ПСЖ - Бавария (0:1) фанаты из Германии вывесили баннеры, в которых выразили недовольство ценами на билеты во Франции.

Данный протест начался еще в 2017 году во время группового этапа Лиги чемпионов, где фанаты также злились из-за стоимости пропуска на матч.

"75 евро за билет? Мы не Неймар. Цены должны быть адекватными".

Спустя пять лет все те же фанаты подготовили новый баннер, где вновь выразили недовольство ценами на билеты в Париже.

"Мы все еще не Неймар. 20 евро достаточно. На *** ПСЖ!"

Ранее сообщалось, что тинейджер из ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ

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