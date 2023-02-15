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Гвардиола: Арсенал - лучшая команда АПЛ прямо сейчас

Испанец признал соперника выше своего клуба.
Сегодня, 19:55
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против Арсенала в рамках АПЛ.

"На данный момент это лучшая команда Премьер-лиги. Они провели невероятный первый круг. Мы испытали это на себе несколько недель назад, когда играли с ними в Кубке Англии, – они очень целеустремлены и остры.

Мы должны попытаться прочитать игру. Это будет серьезная битва во всех смыслах этого слова, и к этому нужно быть готовыми. Конечно, это важно, потому что мы можем набрать очки, а лучшая команда в лиге, возможно, нет. Но впереди Ноттингем Форест, а затем Лигачемпионов, и наши следующие шесть матчей пройдут на выезде. У меня предчувствие, что может случиться многое.

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Кубок Англии и Лига чемпионов – это турниры на выбывание, и мы стараемся побеждать в последних матчах Премьер-лиги, оставаясь в гонке. Это наша цель, и я бы сказал, что матч в среду поможет нам в ее достижении", – сказал Гвардиола в интервью сайту АПЛ.

Напомним, матч Арсенал - Манчестер Сити состоится в среду, 15 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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