Позиции Гальтье в ПСЖ сильно пошатнулись после третьего поражения подряд

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье быстро теряет свои позиции в глазах владельцев клуба, пишет Le Parisien.

После третьего поражения подряд французский специалист оказался в очень неудобном положении. Еще один проигранный матч приведет к тому, что владельцы потребуют изменений, так что шейхи будут внимательно следить за клубом в ближайших матчах.

Издание отмечает, что растет недовольство не только самим фактом поражений, но и игрой парижан. Первый тайм против Баварии был расценен, как недостаток амбиций.

Кроме того у многих есть вопросы, откуда у команды такой резкий спад? Как, например, Витинья из лидера полузащиты превратился в человека, который вообще не влияет на ход игры?

Даже если вина за спад не на Гальтье, именно он понесет ответственность, ведь владельцы уже давно мечтают о том, чтоы поставить у руля клуба Зидана и постоянно ищут возможность его пригласить.