Настоящий романтик: Бензема на День Святого Валентина подарил по букету цветов трем разным женщинам

Нападающий Карим Бензема стал одним из самых обсуждаемых футболистов в соцсетях после Дня Святого Валентина.

В интернет попали фотографии букетов цветов от француза сразу трем разным женщинам. Речь идет о первой жене, бывшей девушке и нынешней пассии игрока.

Yesterday on Valentine's Day, Karim Benzema sent flowers to 3 different women:



❤ Jiordyn Ozuna, his current partner.

🔙 Cora Gauthier, his ex-partner and mother of his son.

🔚 Chloe Launey, his first wife and mother of his daughter.



What a player 😎 pic.twitter.com/kp1f2dnaOy