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Возвращения не будет? Отец Месси высказался о перспективах перехода сына в Барселону

Представитель аргентинца выступил с заявлением.
Сегодня, 20:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Хорхе Месси, отец нападающего ПСЖ Лионеля Месси, заявил, что его сын не вернется в Барселону.

"Не думаю, что Лео вернется в Барселону. Условий нет.

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Нет никакого предложения, мы не общались с Лапортой", – сказал Хорхе Месси в интервью журналисту Гастону Эдула.

Напомним, семикратный обладатель Золотого мяча, всю свою карьеру выступавший за Барселону, был вынужден уйти из каталонского клуба, после того как не смог договориться о продлении контракта. Аргентинский футболист подписал двухлетний контракт с ПСЖ с возможностью продления еще на год до июня 2024 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси

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