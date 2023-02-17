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Реднапп может вернуться к тренерской работе после длительного перерыва

75-летний англичанин заинтересован в том, чтобы стать наставником Лидса.
Сегодня, 11:28
Харри Реднапп
Харри Реднапп

Экс-наставник Тоттенхэма и сборной Англии Харри Реднапп может вернуться к тренерской работе спустя 6 лет простоя.

Как сообщает Daily Mail, 75-летний специалист является претендентом на пост тренера Лидса.

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Реднапп заинтересован в том, чтобы принять "павлинов" в то время, как руководство клуба испытывает проблемы с поиском замены Джесси Маршу.

Последним местом работы англичанина был Бирмингем, который он покинул в 2017 году. После этого он консультировал Йовил Таун и Борнмут.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Лидс Харри Реднапп

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