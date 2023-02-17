Сассуоло - Наполи 0:2: обзор матча и результат игры 17.02.2023

Неаполитанцы не сбавляют оборотов на пути к чемпионству.

В пятницу, 17 февраля, Наполи в матче 23-го тура итальянской Серии А встречался на выезде с Сассуоло.

Подопечные Лучано Спаллетти уверенно справились с оппонентом, одержав победу со счетом 2:0 и еще больше укрепив свои позиции на вершине турнирной таблицы национального первенства.

Источник: Getty Images

Оба своих гола неаполитанцы отправили в ворота хозяев поля еще в первом тайме. На 12-й минуте счет во встрече открыл Хвича Кварацхелия, а по истечении получаса игры преимущество гостей роскошным исполнением удвоил лучший бомбардир текущего чемпионата Виктор Осимхен. Нигерийский форвард получил мяч спиной к воротам, протянул его и поразил ближний угол с невероятно острого угла.

Источник: Getty Images

Эта победа стала для Наполи уже 20-й в нынешнем чемпионате. Сейчас партенопейцы с 62 очками лидируют в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя на 18 баллов. Сассуоло с 24 пунктами занимает 15-е место.

Статистика матча Сассуоло - Наполи 23-го тура чемпионата Италии

Сассуоло - Наполи 0:2

Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33

Владение мячом: 40% - 60%

Удары (в створ): 11(2) - 15(4)

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 1.84

Сассуоло: Консильи, Зортеа, Руан, Эрлич, Рожерио, Фраттези (Обьянг 85), Энрике (Торстведт 79), Лопес (Альварес 85), Байрами (Сейде 79), Дефрель (Пинамонти 58), Лорьенте

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса (Ндомбеле 78), Элмас (Дзербин 85), Политано (Зелински 58), Осимхен (Симеоне 85), Кварацхелия (Лосано 78)

Предупреждения: Лорьенте, 43, Лопес, 81 - Элмас, 53, Зелински, 68.