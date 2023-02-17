Сассуоло - Наполи 0:2: обзор матча и результат игры 17.02.2023
В пятницу, 17 февраля, Наполи в матче 23-го тура итальянской Серии А встречался на выезде с Сассуоло.
Подопечные Лучано Спаллетти уверенно справились с оппонентом, одержав победу со счетом 2:0 и еще больше укрепив свои позиции на вершине турнирной таблицы национального первенства.
Оба своих гола неаполитанцы отправили в ворота хозяев поля еще в первом тайме. На 12-й минуте счет во встрече открыл Хвича Кварацхелия, а по истечении получаса игры преимущество гостей роскошным исполнением удвоил лучший бомбардир текущего чемпионата Виктор Осимхен. Нигерийский форвард получил мяч спиной к воротам, протянул его и поразил ближний угол с невероятно острого угла.
Эта победа стала для Наполи уже 20-й в нынешнем чемпионате. Сейчас партенопейцы с 62 очками лидируют в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя на 18 баллов. Сассуоло с 24 пунктами занимает 15-е место.
Статистика матча Сассуоло - Наполи 23-го тура чемпионата Италии
Сассуоло - Наполи 0:2
Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33
Владение мячом: 40% - 60%
Удары (в створ): 11(2) - 15(4)
Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 1.84
Сассуоло: Консильи, Зортеа, Руан, Эрлич, Рожерио, Фраттези (Обьянг 85), Энрике (Торстведт 79), Лопес (Альварес 85), Байрами (Сейде 79), Дефрель (Пинамонти 58), Лорьенте
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса (Ндомбеле 78), Элмас (Дзербин 85), Политано (Зелински 58), Осимхен (Симеоне 85), Кварацхелия (Лосано 78)
Предупреждения: Лорьенте, 43, Лопес, 81 - Элмас, 53, Зелински, 68.