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Пирес сравнил нынешний Арсенал с составом "непобедимых"

И преимущество не на стороне команды Артеты.
Сегодня, 15:19
Робер Пирес / Getty Images
Робер Пирес / Getty Images

Экс-игрок "канониров" Робер Пирес сравнил нынешний Арсенал с составом 2004 года, который прозвали "непобедимыми".

Француз убежден, что тогдашний Арсенал без труда бы расправился с нынешним, но при этом французский хавбек внес бы изменения в состав.

Вместо себя Пирес бы поставил Букайо Сака, вместо Коло Туре - Уильяма Салиба и вместо Фредрика Юнберга поставил бы Мартина Эдагора.

"У нас с Букайо есть сходство. Он справляется с давлением, он бесстрашен, у него хороший дриблинг, и он забивает важные голы.

Я честно думаю, что Арсенал 2004 года обыграл бы Арсенал 2023 года. Мне жаль ребят, но я не сомневаюсь.

Я думаю, болельщики дадут вам тот же ответ насчет объединенной команды: Леманн, Лаурен, Салиба, Кэмпбелл, Коул, Виейра, Жилберто Силва, Эдегор, Сака, Бергкамп и Анри", – приводит слова Пиреса The Telegraph

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Робер Пирес

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