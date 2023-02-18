Зидан заявил о намерении вернуться к тренерской деятельности
Француз в ближайшее время найдет себе команду.
Экс-тренер Реала Зинедин Зидан заявил о скором возвращении в футбол.
"Я по-прежнему хочу снова тренировать. Сейчас у меня есть свободное время, но я не знаю, сколько это продлится.
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Сейчас время есть, возможно, время есть до июня, но также все может быстро измениться", – заявил Зидан в интервью Le Figaro.
Напомним, французский специалист находится без клуба с 2021 года, с момента ухода из мадридского Реала.