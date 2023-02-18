Ньюкасл - Ливерпуль 0:2: обзор матча и результат игры 18.02.2023

Мерсисайдцы постепенно находят свою игру, а "сороки" не смогли победить в четвертом матче чемпионата подряд - удаление вратаря лишь помогло продлить серию.

В субботу, 18 февраля, на Сент-Джеймс Парк в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги Ньюкасл принимал в гостях Ливерпуль. Данную встречу можно назвать центральной в этом туре и она вполне соответствовала своему статусу.

На первых минутах Мигель Альмирон мог вывести хозяев поля вперед, но блестяще сыграл Алиссон, заблокировав его удар.

А вскоре после этого момента отличились гости. Дарвин Нуньес немного неловко обработал заброс от Трента Александер-Арнольда, но все равно сумел хорошо пробить по воротам Ника Поупа, который, в отличие от своего бразильского коллеги, оказался бессилен.

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Спустя некоторое время мерсисайдцы удволили преимущество. Мохамед Салах красивой передачей вывел Коди Гакпо один на один с вратарем, а нидерландец с близкого расстояния сделал счет 2:0. Гакпо отличился во втором матче подряд.

Источник: Getty Images

Затем случился эпизод, который во многом поставил крест на шансах команды Эдди Хау каким-либо образом спасти эту игру.

Алиссон с рук выбил мяч на чужую половину поля, где Салах пытался убежать в отрыв. Ему на перехват выбежал Поуп, который в падении попытался головой выбить мяч.

Однако он немного не рассчитал и в итоге вместо этого сыграл руками за пределами своей штрафной. Арбитр за подобный баскетбол на футбольном поле отправил англичанина в раздевалку.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Еще до перерыва Аллан Сен-Максимен мог отыграть один мяч, но вновь выручил Алиссон. Гакпо же мог оформить дубль, но его удар головой полетел прямо в Мартина Дубравку, который вышел на замену.

После перерыва Ньюкасл не сдался и продолжил искать возможности отыграться. Был отличный момент у Александера Исака, но его удар с разворота был неточен.

Ближе к концу команды уже приняли результат встречи. Ливерпуль, который идет 8-м, теперь догнал по очкам Брентфорд и Брайтон (у всех по 35), но у "чаек" есть еще матч в запасе.

Источник: Getty Images

А вот Ньюкасл после трех ничьих подряд потерпел второе поражение в чемпионате. "Сороки" занимают четвертое место, отставая от Манчестер Юнайтед на 5 очков, при этом опережая Тоттенхэм всего на два балла.

На самом деле у Эдди Хау куда больше проблем: 26 февраля Ньюкасл сыграет с Манчестер Юнайтед в финале кубка лиги. Поуп пропустит матч из-за дисквалификации, а Дубравка уже был заигран в этом турнире за манкунианцев. Поэтому должен будет сыграть Лорис Кариус.

Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль 24-го тура АПЛ

Ньюкасл - Ливерпуль 0:2

Голы: Нуньес, 10, Гакпо, 17.

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 4 - 7

Фолы: 3 - 8

Ожидаемые голы (xG): 2.21 - 2.56

Ньюкасл: Поуп - Триппьер (Мерфи, 64), Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Жоэлинтон (Ритчи, 71), Андерсон (Дубравка, 24) - Альмирон (Гордон, 64), Исак (Уилсон, 64), Сен-Максимен.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Эллиотт, 59), Фабиньо, Байчетич (Милнер, 59) - Салах, Нуньес (Фирмино, 59), Гакпо (Жота, 59).

Предупреждения: Альмирон - Фабиньо.

Удаление: Поуп (прямая красная).