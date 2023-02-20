Ассист Беседина помог Омонии одержать волевую победу
Первое результативное действие украинца!
Артем Беседин помог своему новому клубу Омонии одолеть другой никосийсикй клуб - Олимпиакос.
Украинский нападающий второй раз подряд попадает в стартовый состав клуба, а в общем это его третья игра за Омонию.
На 34-й минуте матча Беседин скинул головой на партнера, который обыграв одного соперника, открыл счет. Увы, более ни одна из команд отличиться не сумела.
Артем Бєсєдін - перший асист на Кіпрі!#Omonia #Besedin @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/LPMq0GTGrh— Підслухано у "дияволів" (@bogggdan1219) February 20, 2023
Роман Безус даже не попал в заявку на этот матч, игрок все еще восстанавливается после травмы.